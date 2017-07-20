Чехия надеется на активное сотрудничество со странами-членами Организации за демократию и экономическое сотрудничество ГУАМ (ее членами являются Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька. «Мы предприняли шаги для сотрудничества со странами ГУАМ, и надеемся, что в будущем будем организовывать совместные проекты со странами-участницами этой организации», - сказал посол. По его словам, есть интерес к сотрудничеству между сторонами и на других уровнях: на уровне министров иностранных дел и государственных институтов, а также в рамках «Восточного партнерства». Пивонька также рассказал о том, что Чехия и Азербайджан готовятся к подписанию Меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения, который будет затрагивать развитие курортных зон обеих стран. «Кроме того, в октябре состоится визит делегации сенаторов Палаты по экономическому сотрудничеству Чешской Республики в Азербайджан», - отметил он.