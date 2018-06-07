Витек и Йелланнд возглавили сборные Чехии по биатлону

Известный чешский биатлонист Зденек Витек был назначен главным тренером мужской сборной Чехии по биатлону, его помощником стал норвежец Андерс Магнус Братли. Женскую команду возглавил соотечественник Братли – Эгил Йелланд, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, который с 2010 по 2016 гг. работал со сборной Норвегии.

Также в тренерский штаб вошла олимпийская чемпионка Олимпиады-2008 Катержина Эммонс, которая станет консультантом по стрельбе. Предыдущий главный тренер Ондржей Рыбарж займет должность спортивного директора сборной.