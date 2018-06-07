Витек и Йелланнд возглавили сборные Чехии по биатлону

Тимур Кашапов
07-06-2018
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Известный чешский биатлонист Зденек Витек был назначен главным тренером мужской сборной Чехии по биатлону, его помощником стал норвежец Андерс Магнус Братли. Женскую команду возглавил соотечественник Братли – Эгил Йелланд, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, который с 2010 по 2016 гг. работал со сборной Норвегии.

Также в тренерский штаб вошла олимпийская чемпионка Олимпиады-2008 Катержина Эммонс, которая станет консультантом по стрельбе. Предыдущий главный тренер Ондржей Рыбарж займет должность спортивного директора сборной.

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