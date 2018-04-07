Виллу Крамаржа откроют для свободного доступа по субботам

Впервые в текущем году для свободного доступа 7 апреля откроют виллу Крамаржа, резиденцию чешских премьеров в Праге, построенную первым главой правительства независимой Чехословакии и его женой Надеждой Абрикосовой. Отныне по субботам вплоть до октября двери виллы, балкон которой украшен любимым девизом Карла Крамаржа «За правду – хоть против всех!», будут открыты всем желающим.

Строение построено по проекту венского архитектора Фридриха Оманна в стиле необарокко и постмодерна. Фасад виллы украшают рельефные изображения русского медведя и чешского льва.

Побывать здесь пражанам и гостям города представится возможность и в воскресенье, 20 мая, по случаю проведения фестиваля архитектуры Open House, a также в дни государственных праздников, 6 июля, 28 октября и 17 ноября. В безвозмездное пользование чешскому правительству вилла была передана в 1951 году.