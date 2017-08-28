Вилла фабриканта пополнит Список объектов культурного наследия ЧР

Mинистерство культуры Чехии включило в Список объектов культурного наследия бывшую виллу еврейского фабриканта из города Зноймо Фрица Вайнбергера. Одной из причин стало то, что особняк был построен по проекту значительного австрийского архитектора межвоенного периода Арманда Вайзера.

Семье Вайнбергера принадлежал в Зноймо кожевенный завод, основанный в 1882 году и работавший до нацистской оккупации Чехословакии. Предприятие преуспевало и было самым крупным в городе, поэтому семья фабриканта могла позволить себе строительство трех великолепных вилл, созданных по проектам именитых архитекторов того времени.