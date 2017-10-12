Вице-президент Европарламента Павел Теличка отказался от сотрудничества с ANO

Заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Павел Теличка больше не будет сотрудничать с движением ANO, от которого он был избран в ЕП. Об этом сообщил сервер E15.cz со ссылкой на главу движения Андрея Бабиша.

Ранее у Телички возникли разногласия с Бабишем, в результате чего он отказался от должности эксперта по внешней политике ANO и не участвовал в предвыборной кампании в Палату депутатов. Андрей Бабиш пояснил, что причина ухода Телички – их разногласия по отдельным темам, включая внешнюю политику.