Вице-президент Европарламента Павел Теличка отказался от сотрудничества с ANO

Тимур Кашапов
12-10-2017
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Заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Павел Теличка больше не будет сотрудничать с движением ANO, от которого он был избран в ЕП. Об этом сообщил сервер E15.cz со ссылкой на главу движения Андрея Бабиша.

Ранее у Телички возникли разногласия с Бабишем, в результате чего он отказался от должности эксперта по внешней политике ANO и не участвовал в предвыборной кампании в Палату депутатов. Андрей Бабиш пояснил, что причина ухода Телички – их разногласия по отдельным темам, включая внешнюю политику.

 
 
 
 
 
 
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