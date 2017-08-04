Ветeринары ЧР из-за подозрения на воздействие инсектицидов проверят яйца и курятину из 6 европейских стран

Лорета Вашкова
04-08-2017
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Управление государственное ветнадзора Чехии (SVS) приступит к осуществлению более детальных выборочных проверок яиц и мяса птицы, импортируемых в Чехию из шести европейских стран, на птицефермах которых могли быть использованы в рамках борьбы с рядом вредных насекомых инсектициды, так как они могут представлять опасность для здоровья человека. В Бельгии и Нидерландах органы ветеринарного надзора вследствие обнаруженных следов инсектицидов в яйцах и курятине распорядились закрыть птицефермы, однако из этих государств ни яйца, ни мясо птиц в ЧР в последнее время не поставлялись. Об этом ČTK информировал Петр Майер из пресс—службы SVS.

 
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