Управление государственное ветнадзора Чехии (SVS) приступит к осуществлению более детальных выборочных проверок яиц и мяса птицы, импортируемых в Чехию из шести европейских стран, на птицефермах которых могли быть использованы в рамках борьбы с рядом вредных насекомых инсектициды, так как они могут представлять опасность для здоровья человека. В Бельгии и Нидерландах органы ветеринарного надзора вследствие обнаруженных следов инсектицидов в яйцах и курятине распорядились закрыть птицефермы, однако из этих государств ни яйца, ни мясо птиц в ЧР в последнее время не поставлялись. Об этом ČTK информировал Петр Майер из пресс—службы SVS.