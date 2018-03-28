Верховный суд подтвердил правомочность вердикта в отношении Радована Крейчиржа

Верховный суд подтвердил решение суда, заочно приговорившего предпринимателя Радована Крейчиржа к 15 годам лишения свободы за преступления, совершенные на территории ЧР. Вердикт был вынесен после подачи Крейчиржем апелляции.

Также осужденному запрещено в течение 5 лет занимать должности в уставных органах компаний.

Защита настаивала, что дело могло рассматриваться лишь в присутствии обвиняемого. В настоящее время Радован Крейчирж находится в ЮАР, где отбывает 35-летний тюремный срок за торговлю наркотиками и покушение на убийство. В 2005 г. Радован Крейчирж бежал из Чехии во время обыска, который производился в его вилле.

Среди преступлений, виновным в которых считается предприниматель, – подделка векселей, уклонение от уплаты налогов, растрата, использование фальшивых денежных купюр и др.