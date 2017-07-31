Как выявила проверка чешского Верховного контрольного управления NKÚ, чиновники Государственного управления по надзору за ядерной безопасностью ЧР (SÚJB), Управления по охране личных данных, Комитета промышленной собственности (ÚPV) допустили ряд погрешностей при проведении государственных закупок, a также ошибки в бухгалтерском учете и отчетности в период 2013 – 2015 гг. В пресс-релизе об этом сообщил пресс-секретарь Верховного контрольного управления Вацлав Keшнер. В общей сложности NKÚ проверило договоры в объеме почти 79 миллионов крон, остальные проверки касались имущества данных учреждений на сумму 15 млн крон.