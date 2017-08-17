С 2020 г. в Чешской Республике может быть введено обязательное вживление собакам электронных чипов. Сенат поддержал поправку к Ветеринарному закону, согласно которой чипирование должно производиться одновременно с первой прививкой собаки от бешенства, т.е. в возрасте шести месяцев. Чип, помимо прочего, позволит точнее отследить происхождение животного.

Новелла закона также ужесточает нормы содержания собачьих питомников и существенное увеличение штрафов за нарушение правил, которые могут повыситься в два раза. Поправка передана на подпись президенту.