Верхняя палата парламента поддержала обязательное чипирование собак

Катерина Айзпурвит
17-08-2017
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С 2020 г. в Чешской Республике может быть введено обязательное вживление собакам электронных чипов. Сенат поддержал поправку к Ветеринарному закону, согласно которой чипирование должно производиться одновременно с первой прививкой собаки от бешенства, т.е. в возрасте шести месяцев. Чип, помимо прочего, позволит точнее отследить происхождение животного.

Новелла закона также ужесточает нормы содержания собачьих питомников и существенное увеличение штрафов за нарушение правил, которые могут повыситься в два раза. Поправка передана на подпись президенту.

 
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