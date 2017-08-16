Большинством голосов Сенат отклонил новый закон о контроле общественного бюджета, который, по замыслу правительства, должен был усовершенствовать контрольный механизм в этой сфере. Сенаторы пришли к мнению, что на практике закон приведет лишь к увеличению бюрократических процедур.

Предложенные законодательные меры относятся ко всем организациям, управляющим средствами государственного бюджета, включая министерства, госфонды, города и населенные пункты, края, медицинские страховые компании, Управление железных дорог, благотворительные организации, учрежденные краями или городами и др.

Проект закона также рассмотрит нижняя палата парламента, которая может большинством голосов отменить решение Сената.