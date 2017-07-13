Бременский «Вердер» сообщил о продлении контрактов с защитником клуба Теодором Гебре Селасси и вратарем Ярославом Дробны на один год. Оба соглашения рассчитаны до 30 июня 2018 года. Гебре Селасси перешел в немецкий клуб в 2012 году из либерецкого «Слована. В общей сложности в составе бременской команды он провел 155 игр и забил 12 мячей, включая 5 в прошлом сезоне. Дробны стал игроком «Вердера» в 2016 году. В прошедшем сезоне он принял участие в 10 играх и пропустил 15 мячей.