Венгры учат чешский из-за пива, Праги и Грабала

Любовь к пиву, Праге и литературе приводит венгров на курсы чешского языка, которые организует Чешский центр в Будапеште. Как сообщила директор филиала Луцие Орбок, довольно неплохо венграм, таким образом, удается выучить чешский язык за два года. Классическое обучение дополняется неформальными мероприятиями, например, барными викторинами, где студенты могут продемонстрировать свои знания на практике.

По словам Орбок, венгры обожают творчество писателя Богумила Грабала и режиссера Иржи Менцела, акции, связанные с их творчеством проходят с неизменным успехом.