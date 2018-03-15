Великобритания пока не обращалась к Чехии с просьбой выслать российских дипломатов из страны

Великобритания пока не обращалась к Чехии с просьбой о высылке российских дипломатов из Чешской Республики в связи с делом об отравлении экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии. «У нас также нет информации, что другие страны намерены последовать примеру Великобритании», - отметила официальный представитель МИД ЧР Ирена Валентова.

Впрочем, чешское издание Respekt утверждает, что Лондон в среду, 14 марта, по неофициальным каналам обратился с соответствующим неформальным запросом к чешскому правительству, не получив при этом отказа. По данным Respekt, данный вопрос рассматривается кабмином страны. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в «незаконном использовании силы» против ее страны в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницкий подчеркнул, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории одной из стран НАТО является «беспрецедентным случаем». По его словам, Чехия готова заявить о своей позиции по факту применения нервно-паралитического газа, если в Прагу поступит соответствующая просьба из Лондона.