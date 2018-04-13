Ваучеры в дотациях по бедности вновь могут заменить денежными суммами

Катерина Айзпурвит
13-04-2018
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Некоторые категории бедных слоев населения, возможно, будут получать помощь от государства уже не в форме ваучеров, а в виде денежных сумм, как это было ранее.

Парламент поддержал соответствующую поправку к закону. Пособия по поддержке малоимущих в виде ваучеров на приобретение продуктов питания, бытовых товаров и оплату услуг были введены с декабря 2017 г. с целью воспрепятствовать нецелевому использованию финансовых дотаций, в частности приобретению алкоголя.

На практике, однако, у реципиентов возникли проблемы с реализацией ваучеров, на которые им могли продавать просроченные продукты питания. Также платить ваучерами невозможно в магазинах небольших населенных пунктов и медицинских учреждениях.

 
 
 
 
 
 
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