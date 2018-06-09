В зоопарке Остравы родились котята редкой цейлонской кошки

В зоопарке города Острава родились двое котят редкой цейлонской кошки – самой маленькой породы кошек в мире. Посетители зоопарка их могут посмотреть в экспозиции мелких хищников.

Остравский зоопарк принимает участие в Европейском проекте по сохранению цейлонской кошки – во всем мире насчитываются лишь шесть десятков этих животных, разводимых в питомниках. В Остраве их держат с 2012 года.

Естественная среда обитания цейлонских кошек – сухие леса индийского субконтинента. Подвид цейлонских кошек, содержащихся в моравском зоопарке, встречается исключительно на Шри-Ланке.