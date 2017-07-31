В Злинском крае объявят режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Лорета Вашкова
31-07-2017
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Гетман Злинского края Иржи Чунек во второй половине дня 31 июля объявит на подведомственной ему территории режим чрезвычайной ситуации из-за расширения эпидемии африканской чумы свиней. Об этом гетман сообщил на заседании руководства края. Меры предосторожности должны воспрепятствовать дальнейшему распространению эпидемии на другие регионы республики. «Принятие срочных мер по координации усилий в этой сфере обойдется государству в 12 миллионов крон (461 тыс. евро), и расходы должно оплатить государство», – отметил Иржи Чунек.

 
 
 
 
 
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