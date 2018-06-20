В Злине появятся троллейбусы-гибриды

Ирина Ручкина
20-06-2018
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Транспортная компания города Злин (DSZO) до конца года планирует приобрести семь новых троллейбусов-гибридов. Первую часть маршрута они, как и обычные троллейбусы, будут проходить, питаясь от контактной линии, а вторую часть пути троллейбус проедет, убрав «усы» – источником энергии для него в это время будут специальные батареи (литий-ионные аккумуляторы).

Цена новых троллейбусов – 96,64 миллионов крон без НДС (3 744 285 евро), 85% цены покроют дотации из Европейского фонда регионального развития.

 
 
 
 
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