В Злине появятся троллейбусы-гибриды

Транспортная компания города Злин (DSZO) до конца года планирует приобрести семь новых троллейбусов-гибридов. Первую часть маршрута они, как и обычные троллейбусы, будут проходить, питаясь от контактной линии, а вторую часть пути троллейбус проедет, убрав «усы» – источником энергии для него в это время будут специальные батареи (литий-ионные аккумуляторы).

Цена новых троллейбусов – 96,64 миллионов крон без НДС (3 744 285 евро), 85% цены покроют дотации из Европейского фонда регионального развития.