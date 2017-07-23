По инициативе Дома св. Йозефа в г. Жиреч Трутновской области на днях открылась первая часть экспозиции, посвященной истории местного барочного комплекса. Одним из самых интересных экспонатов выставки, разместившейся в костеле св. Анны, является уникальный храмовый вертеп, созданный в XVIII иезуитами. Один из самых крупных и известных орденов Римско-католической церкви, орден иезуитов существовал в Жирече с 1652 до 1773 года. «Прототипами фигур вертепа высотой один метр, вырезанных монахами, стали реальные жители городка чешской и немецкой национальности, жившие здесь», – сообщил сотрудник Дома св. Йозефа Ян Станек, где находится медицинское учреждение для больных рассеянным склерозом. До 1980–х рождественский вертеп был выставлен в костеле св. Анны.