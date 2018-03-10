В замке во Всетине открылась выставка пасхальных яиц

Катерина Айзпурвит
10-03-2018
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Более пасхальных 300 яиц, украшенных самыми разнообразными орнаментами, и образцы искусства резьбы по дереву экспонируются в замке в г. Всетин (Злинский край). На выставке представлено творчество супругов Паржениц из г. Дольни Бечва.

Как сообщает ČTK, посетители увидят куриные, утиные, гусиные и страусиные яйца, украшенные с помощью воска, нанесения резьбы и т. д. и декорированные соломой и тканью. Пасхальные яйца переданы из частной коллекции и местного музея. Выставка продлится до 6 мая 2018 г.

Также 18 марта в замке Всетина пройдет традиционная пасхальная ярмарка народных ремесел.

 
 
 
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