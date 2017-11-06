В загрязнении воздуха в Праге виноват также речной транспорт

Катерина Айзпурвит
06-11-2017
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Как подтверждают специалисты, в загрязнении воздуха чешской столицы существенную роль играют выхлопные газы двигателей речного транспорта.

Поскольку в последние годы движение по Влтаве в границах Праги стало более интенсивным, власти считают необходимым искать пути снижения вредных выбросов в атмосферу. Только через Смиховский шлюз в год проходит 25 тысяч катеров и пароходов, что делает его самым загруженным в стране.

Как напоминает региональное издание Deník, в настоящее время выбросы в атмосферу двигателей речного транспорта в столице никак не регулируются. Не ведется учет возраста каждого судна и его состояния.

В настоящее время городские власти обсуждают возможность внесения водного транспорта в общую систему регулирования движения, что позволит запрещать речным судам курсировать по реке при объявлении в городе режима тревоги с появлением смога.

 
 
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