В храме св. Вита тестировали звучание нового органа

Катерина Айзпурвит
25-10-2017
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В храме св. Вита в Праге была проведена акустическая проверка нескольких трубок, изготовленных для нового органа, который в настоящее время изготавливается для собора. Тестирование вечером 24 октября проводил создатель органа Герхард Гренциг, который определял оптимальное размещение трубок на хорах с точки зрения акустики и статики строения.

Новый орган будет весить 22 т, и в настоящий момент хоры собора не способны выдержать подобный вес. Кроме того, он может закрыть изнутри витраж храма. Предполагалось, что новый орган будет заполнять звуком все пространство храма; теперь мастер взвешивает возможность ретрансляции звука на вторую половину собора с помощью репродукторов.

 
 
 
 
 
 
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