В храме св. Вита тестировали звучание нового органа

В храме св. Вита в Праге была проведена акустическая проверка нескольких трубок, изготовленных для нового органа, который в настоящее время изготавливается для собора. Тестирование вечером 24 октября проводил создатель органа Герхард Гренциг, который определял оптимальное размещение трубок на хорах с точки зрения акустики и статики строения.

Новый орган будет весить 22 т, и в настоящий момент хоры собора не способны выдержать подобный вес. Кроме того, он может закрыть изнутри витраж храма. Предполагалось, что новый орган будет заполнять звуком все пространство храма; теперь мастер взвешивает возможность ретрансляции звука на вторую половину собора с помощью репродукторов.