В Велеграде проходят Дни доброй воли в память о свв. Кирилле и Мефодии

Центр паломничества Велеград, где расположены фрагменты славянского городища времен Великой Моравии, вновь принимает Дни доброй воли. В одном из самых масштабных религиозных мероприятий в стране, служащих напоминанием о приходе на эту землю Солунских братьев – славянских просветителей свв. Кирилла и Мефодия, принимают участие десятки тысяч паломников.

Дни Доброй воли проходят в 19-й раз и продлятся до четверга, завершившись торжественной процессией и богослужением. По случаю Дня славянских апостолов Кирилла и Мефодия в базилике будет выставлен череп св. Людмилы Чешской.

В программу включены множество новых благотворительных, культурных и спортивных программ, включая турниры по настольному теннису,концерты, семинары для родителей и детей. Востребованным, предполагают организатроры, окажется и футбольный конкурс под патронатом знаменитого чехословацкого футболиста Антонина Паненки, прославившегося не только оригинальным исполнением пенальти.