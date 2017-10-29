В Валтицком замке прошел Фестиваль шоколада

Около 10000 посетителей побывали в Валтицком замке, в Южной Моравии, на Фестивале шоколада. В помещении замкового манежа были установлены столы и киоски, где желающие могли попробовать шоколад, пралине, карамель и другие сладости. Гости фестиваля также могли самостоятельно изготовить конфету пралине.

Как сообщили агентству ČTK организаторы мероприятия, ветреная погода не помешала привлечь на фестиваль многочисленную публику, в том числе из Словакии. В ярмарке приняло участие 28 продавцов и производителей шоколада.