В торговых сетях считают, что чехи так и не привыкли к закрытым в праздники магазинам

Катерина Айзпурвит
27-09-2017
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28 сентября, когда отмечается государственный праздник – день св. Вацлава, торговые точки площадью свыше 200 кв.м, согласно недавно принятому закону, не будут работать. При этом, как указывают представители торговых сетей, население страны не привыкло к закрытым магазинам, и это обстоятельство по-прежнему станет для многих неприятным сюрпризом.

Некоторые крупные торговые центры, например пражский «Палладиум», не прервут в праздничный день работу. В некоторых комплексах будут открыты только кинотеатры и отдельные магазины.

Накануне государственного праздника рост продаж продуктов питания на 10%–20% отмечается в Интернет-магазинах.

 
 
 
 
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