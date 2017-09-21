В Теплице состоялась акция памяти на захоронении красноармейцев

Тимур Кашапов
21-09-2017
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На еврейском кладбище города Теплице состоялась торжественная церемония в память о погибших в плену 21 красноармейце, чьи могилы были обнаружены на местном еврейском кладбище. Члены общественной организации «Ковчег-Арха» привели в порядок территорию захоронения и отреставрировали мемориальный знак, а имена захороненных воинов установил представитель еврейской диаспоры Теплице Томаш Пульц, который нашел в местных хрониках соответствующий немецкий архивный документ. На 2018 год запланировано проведение капитальных ремонтно-восстановительных работ на захоронении.

 
 
 
 
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