В Теплице состоялась акция памяти на захоронении красноармейцев

На еврейском кладбище города Теплице состоялась торжественная церемония в память о погибших в плену 21 красноармейце, чьи могилы были обнаружены на местном еврейском кладбище. Члены общественной организации «Ковчег-Арха» привели в порядок территорию захоронения и отреставрировали мемориальный знак, а имена захороненных воинов установил представитель еврейской диаспоры Теплице Томаш Пульц, который нашел в местных хрониках соответствующий немецкий архивный документ. На 2018 год запланировано проведение капитальных ремонтно-восстановительных работ на захоронении.