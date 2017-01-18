Новости В Таиланде задержан чех, обвиняемый в распространении ВИЧ

18-01-2017 11:21 | Лорета Вашкова

Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет чешского гражданина Зденека Пфайфера, подозреваемого в умышленном распространении ВИЧ. Об этом информирует агентство AP со ссылкой на информацию тайской полиции. 49-летний мужчина был объявлен в розыск Чехией еще в прошлом году. Розыски Пфайфера в Таиланде, где он находился по туристической визе, начались после предупреждения Интерпола. Согласно информации полиции ЧР, Пфайфер был информирован о наличии у него ВИЧ в сентябре 2013 года, однако никто из партнеров, с которыми он вступaл в интимные отношения, не был им об этом информирован. В ходе следствия выяснилось, что Пфайфер за этот период вступил в половую связь как минимум с 23 лицами.

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«Славянская эпопея» Праге никогда не принадлежала, заявил внук Альфонса Мухи 18-01-2017 12:09 | Лорета Вашкова Право собственности на цикл монументальных полотен «Славянская эпопея» никогда не было передано Праге и является предметом наследства супруги автора картин Альфонса Мухи. В среду с данным заявлением в ходе судебного заседания выступил адвокат внука знаменитого живописца Джона Мухи, решившего оспорить права пражского руководства на «Эпопею». Прага, однако, заявляет, что художник не являлся владельцем данного цикла, так как «Славянская эпопея» была заказана и оплачена американским миллионером Чарльзом Крейном, который и передал творение городу Праге. Джон Муха подал жалобу с целью воспрепятствовать турне «Эпопеи» по странам Азии, так как опасается, что во время поездки картины могут пострадать. Он также критикует Прагу за то, что она до сих пор не выполнила условия завещания Мухи и не построила для «Эпопеи» достойную отдельную галерею.

Чешский евродепутат избран одним из заместителей председателя Европарламента 18-01-2017 11:45 | Лорета Вашкова Чешский евродепутат Павел Теличка в среду был избран одним из заместителей председателя Европейского парламента. На протяжении 2,5 лет парламентарий от чешского движения ANO станет одним из 14 представителей новоизбранного председателя EП, итальянца Антонио Таяни (от сильнейшей фракции Европейской народной партии). В предыдущий период, то есть после выборов в Европейский парламент, проходивших во всех государствах-членах ЕС в мае 2014 года, у Чехии не было своего представителя среди зампредседателей ЕП.

В Таиланде задержан чех, обвиняемый в распространении ВИЧ 18-01-2017 11:21 | Лорета Вашкова Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет чешского гражданина Зденека Пфайфера, подозреваемого в умышленном распространении ВИЧ. Об этом информирует агентство AP со ссылкой на информацию тайской полиции. 49-летний мужчина был объявлен в розыск Чехией еще в прошлом году. Розыски Пфайфера в Таиланде, где он находился по туристической визе, начались после предупреждения Интерпола. Согласно информации полиции ЧР, Пфайфер был информирован о наличии у него ВИЧ в сентябре 2013 года, однако никто из партнеров, с которыми он вступaл в интимные отношения, не был им об этом информирован. В ходе следствия выяснилось, что Пфайфер за этот период вступил в половую связь как минимум с 23 лицами.

Средний уровень процентной ставки ипотеки в декабре остался на минимуме 1,77% 18-01-2017 11:01 | Лорета Вашкова Средний уровень процентных ставок ипотечных кредитов в Чешской Республике в декабре остался на рекордно низком ноябрьском уровне 1,77%, однако размер и число таковых кредитов в последнем месяце 2016 г. снизился. Данные на основе информации по итогам года предоставил Fincentr Hypoindex, проводящий анализ показателей в данной сфере с 2003 года без оглядки на период фиксации процентной ставки. Граждане в 2016 г. зачастую оформляли ипотеки, переоценивая собственные финансовые возможности. В декабре начал действовать новый закон «О потребительском кредите (займе)», в связи с вступлением которого в силу большие банки сообщили о росте текущих процентнаых ставок на ипотеки. В декабре, в частности, в Чехии было заключено 8684 ипотечных договора, что на 5702 менее показателей предыдущего месяца. Объем ипотек снизился более чем на 12 млрд крон и составил 17,67 млрд крон. Более существенные изменения в сфере ипотечного кредитования в Чехии наступят в апреле. Банки будут выдавать в долг не более 90% от размера стоимости недвижимости.

Прогноз погоды на 19 января 18-01-2017 10:07 | Антон Каймаков В четверг в Чешской Республике, согласно прогнозу метеорологов, ожидается переменная облачность. В некоторых регионах может быть пасмурно. Температура воздуха днем от – 8 до – 3°C. Слабый переменный ветер от 1 до 4 м/с.

МИД Чехии: Великобританию ждут ответные меры ЕС 18-01-2017 10:03 | Антон Каймаков Великобритания должна взять во внимание ответные меры со стороны членских стран Евросоюза, если государством будет введет полноценный контроль над притоком на его территорию граждан ЕС, реагировал глава чешского МИД Любомир Заоралек на выступление премьера Соединенного Королевства. Тереза Мэй заявила, что будет осуществлено полноценное отделение от Евросоюза. Если Великобритания закроет свой рынок, границы и перестанет участвовать в работе структур ЕС, то ее ждет подобный ответ, подчеркнул глава чешского МИД.

Brexit способен несколько притормозить рост экономики Чехии 17-01-2017 17:36 | Антон Каймаков Преданный огласке премьером Великобритании план выхода страны из ЕС может повлиять на экономику Чешской Республики. Глава кабинета Тереза Мэй заявила о варианте полного «развода» со всеми структурами Евросоюза. В первый год после Brexit, таким образом, показатель экономического роста Чехии, по предположениям специалистов, может сократиться на несколько десятых процента. Наиболее остро выход Великобритании почувствуют автомобильные компании, так как вновь будут введены таможенные сборы. Однако долгосрочного негативного влияния Brexit не окажет, считают экономисты.



Чешские политики по поводу заявления премьера Великобритании чаще всего говорят о необходимости уважать решение данной страны.

Глава МИД ЧР обсудил в Брюсселе ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке 17-01-2017 16:06 | Катерина Айзпурвит Любомир Заоралек принял участие в работе заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, главными темами которой стала ситуация в Сирии и процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Главы МИД стран ЕС подтвердили свою решимость искать политическое решение конфликта, продолжающегося уже шесть лет. Европейские дипломаты также обсудили позицию, которую намерены занять в ходе встречи по Сирии в Астане, инициаторами которой выступают Россия, Иран и Турция.

В Чехии растет смертность 17-01-2017 15:16 | Антон Каймаков Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.