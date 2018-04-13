В связи с возвращением останков Йозефа Берана кардинал Доминик Дука напомнил об опасности союза с компартией

В преддверии возвращения из Ватикана на родину останков кардинала Йозефа Берана, которое запланировано на 20 апреля, кардинал и архиепископ Пражский Доминик Дука прокомментировал сегодняшнюю политическую ситуацию в Чехии.

«Кардинал Беран возвращается в тот момент, когда последователи коммунистической диктатуры в парламенте благодаря своему депутатскому иммунитету могут открыто высказывать свои взгляды, и это несмотря на то что этот парламент принял закон о преступности обоих тоталитарных режимов, как коричневого, так и красного», – подчеркнул Доминик Дука в связи с переговорами о составе нового правительства, где допускается участие представителей чешской компартии.

Йозеф Беран, перенос останков которого станет большим религиозным и общественным событием, считается символом сопротивления тоталитарному коммунистическому режиму. Он скончался в 1969 г. в эмиграции в Риме, став единственным чехом, погребенным в храме св. Петра.