В святовацлавской процесии приняли участие тысячи чешских граждан

Лорета Вашкова
29-09-2017
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Тысячи чешских граждан приняли в торжествах в честь дня главного небесного покровителя Чехии святого Вацлава, проходивших 28 сентября в городе Стара Болеслав. Именно здесь князь погиб в X столетии по воле собственного брата Болеслава. Традиционная святовацлавская процессия по-прежнему является составной частью празднования дня св. Вацлава, который с 2000 года стал в ЧР государственным праздником. Богослужение отправил остравско-опавский епископ Франтишек Вацлав Лобковиц.

В традиционной проповеди, с которой к присутствующим обратился кардинал Доминик Дука, глава чешской католической церкви не только напомнил о духовном назначении святовацлавской традиции, но и о грядущих парламентских выборах. Он посетовал, что политики занимаются исключительно тем, из чего они способны извлечь выгоду лишь в период нахождения их у власти.

 
 
 
 
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