В пльзеньском издательстве вышел первый в истории путеводитель по территории целого природного заповедника Шумава. Горный массив расположен как на чешской, так и на территории ФРГ и Австрии. Туристический справочник под названием Šumava, Bavorský les, Mühlviertel содержит множество практических сведений, предоставленных чешской, баварской и австрийской сторонами, и является уникальной подборкой 600 мест, проиллюстрированных фотографиями. Об этом Чешскому информационному агентству ЧТК сообщил представитель издательства Starý most. Справочник-путеводитель информирует об истории всех шумавских хуторов, поселков и городов и дает представление об объектах природного и культурно-исторического наследия этого исключительно ценного и красивейшего национального парка.