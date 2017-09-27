В стране начинаются Дни чешского пива

Катерина Айзпурвит
27-09-2017
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В течение 5 дней, со среды, 27 сентября, и вплоть до воскресенья, 1 октября, в 6000 барах и ресторанах можно будет попробовать пиво, специально сваренное по этому случаю десятками пивоварен и пивоварни. Дни пива открываются накануне праздника св. Вацлава, считающегося покровителем этого национального напитка.

Мероприятие, которое вот уже несколько лет проводит Федерация пивоваренных заводов и солодовен Чехии, призвано сохранять традицию посещения пивных как любимого чехами места встреч.

В 2016 году в Чешской Республике было произведено более 20 млн гектолитров пива, а среднегодовое потребление этого напитка на душу населения составляло 143 литра.

 
 
 
 
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