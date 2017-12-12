В средних школах Чехии пройдут тренинги по выборам президента страны

Катерина Айзпурвит
12-12-2017
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12 и 13 декабря учащиеся 397 школ страны попробуют себя в качестве будущих избирателей, проведя тренинги, имитирующие голосование на президентских выборах. В избирательных бюллетенях будут указаны девять реальных кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на пост главы ЧР.

В ходе так называемых «Студенческих выборов», которые с 2010 г. проводит благотворительная и правозащитная организация «Человек в беде», школьники знакомятся с основами демократической избирательной системы.

Исследования подтверждают положительное влияние программы на последующую электоральную активность ее участников по достижении ими возраста 18 лет, позволяющего осуществлять свое избирательное право.

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