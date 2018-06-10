В сожженной нацистами деревне Лидице прошел поминальный акт

Поминальный акт прошел в воскресенье на месте бывшей деревни Лидице, сожженной нацистами 10 июня 1942 года. Почтить память погибших прибыли десятки делегаций, в том числе и иностранных, участие приняли видные политические и общественные деятели. Премьер Андрей Бабиш в своей речи напомнил о том, что совершенные нацистами злодеяния служат предостережением для будущего, и в связи с этим напомнил о важной роли ЕС и НАТО для сохранности мира и безопасности.

Генеральный викарий Пражской архиепархии Зденек Вассербауэр на месте бывшего костела св. Мартина отслужил мессу.

Нацисты приступили к расправе над Лидицами из-за подозрений, что один из ее жителей был причастен к покушению на Рейнхарда Гейдриха. 173 мужчины были застрелены, женщин отправили в концлагерь Равенсбург, а детей, за исключением нескольких – в газовые камеры. Погибло 340 из 500 жителей деревни.