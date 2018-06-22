В составе правительства появится восемь новых министров

Катерина Айзпурвит
22-06-2018
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По сравнению с действующим на данный момент правительством в отставке, в составе нового кабинета, которое движение ANO стремится сформировать при участии социал-демократов, может появиться восемь новых министров.

Как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, помимо пяти министерских портфелей, которые будут предоставлены ЧСДП, ANO поменяет кандидатов на трех из девяти остающихся в распоряжении партии постов. Министром обороны вместо Карлы Шлехтовой будет назначен Любомир Метнар, занимающий в действующем кабинете пост главы МВД. Парламентарий Татьяна Мала займет вместо Роберта Пеликана кресло министра юстиции. Министром промышленности и торговли станет предпринимательница, президент Союза торговли и туризма Марта Новакова, которая сменит на этом посту Томаша Гюнера.

 
 
 
 
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