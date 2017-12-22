В Сочельник в Праге будут открыты некоторые достопримечательности и зоопарк

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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24 декабря, в Сочельник, в чешской столице будет открыт ряд достопримечательностей, зоопарк и приют для животных в Трое.

При этом Национальный музей, Национальная галерея, библиотека Страговского монастыря, Бржевновский монастырь останутся в этот день закрыты.

24 декабря, в воскресный Сочельник, желающие могут принести к главному входу в пражский зоопарк подарки для животных, например овощи и фрукты. В этот день попасть в зоопарк можно до 14 ч, территория будет закрыта в 15 ч. Дети до 15 лет могут в Сочельник посетить пражский зверинец за 1 крону.

24 декабря туристы смогут попасть в собор св. Вита, в Вышеград, в Староместскую ратушу, на Петршинскую смотровую башню, на обе башни Карлова моста. Будут открыты Пороховые ворота, костел св. Николая в Малой Стране и городская колокольня св. Николая. Однако часы работы достопримечательностей в Сочельник будут сокращены.

Пражский Град 24 декабря будет закрыт, за исключением собора св. Вита.

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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