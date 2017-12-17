В Сочельник будет работать 25% чешских ресторанов

Антон Каймаков
17-12-2017
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Согласно данным информационного портала Restu.cz, в Сочельник в Чехии планируют остаться открытыми 25% ресторанов. В первую очередь речь идет о заведениях более высокой категории обслуживания в крупных городах страны. Самое большое количество ресторанов, приглашающих отметить у них Рождество, сосредоточено в Праге.

Год от года количество открытых в Сочельник ресторанов почти не расширяется. Спрос на подобного рода услуги низкий, так как, по традиции, Рождество в Чехии отмечают в семейном кругу. На Рождество пустуют и чешские отели. Согласно данным сервера Hotel.cz, открытыми в этот период остаются только 53% чешских гостиниц.

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