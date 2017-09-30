В сентябре на дорогах ЧР погибло 47 человек

Катерина Айзпурвит
30-09-2017
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В течение сентября 2017 г. на чешских дорогах погибло 47 человек. Это на пять меньше, чем за тот же период прошлого года. Самым трагическим днем стало 3 сентября, когда в районе г. Литомержице женщина-водитель, не справившись с управлением, врезалась в дерево. Трое молодых людей погибли на месте, двое получили тяжелые ранения. В теплые осенние дни наиболее частыми жертвами дорожных аварий становятся мотоциклисты.

При этом сентябрь 2017 г. отмечен наименьшим числом летальных исходов во время автомобильных аварий с начала 1990-х гг. Всего за девять месяцев 2017 г. года в ДТП на территории Чехии погибло 376 человек, что на 19 жертв меньше, чем годом ранее.

 
 
 
 
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