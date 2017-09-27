В Сенате вручили памятные медали

Накануне дня св. Вацлава, являющегося праздником Чешской государственности, председатель Сената Милан Штех вручил 16-ть серебряных памятных медалей выдающимся деятелям науки и культуры, а также военным и спортсменам.

Среди награжденных – герой Второй мировой войны, участник битвы за Дюнкерк Йозеф Шварц, основательница онкологического отделения пражской больницы Томайера, профессор Итка Абрагамова, лыжница, обладательница олимпийских медалей Катержина Ериова-Пескова и др. также памятные медали получили: историк Петр Чорней, американист и переводчик Йозеф Яржаб, председатель Чешского дерматологического общества Петр Аренбергер, глава Клуба чешских туристов Ян Гавелка и др.