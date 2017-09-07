В секретной коррупционной схеме Азербайджана фигурирует и Чехия

Британская газета Guardian со ссылкой на данные Центра исследования коррупции и организованной преступности обвинила власти Азербайджана в создании секретной схемы, через которую были «отмыты» около 3 млрд долларов. По данным издания, деньги предназначались, в том числе, высокопоставленным европейским политикам и журналистам для уменьшения критики президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Guardian отмечает, что власти Азербайджана совершили более 16 тыс. платежей с 2012 по 2014 год, причем 6,3 млн евро было найдено и на чешских счетах. Как выяснил Чешский центр инвестигативной журналистики, деньги в рамках этой смены переводил и азербайджанско-чешский бизнесмен Рашад Гафаров, владелец интернет-магазина по торговле гранатовым соком и компании по перевозке грузов.

«В списке 43 стран Чешская Республика фигурирует на 13-м месте с точки зрения объема найденных там средств, опережая Германию, Швейцарию и Францию. Больше всего денег вернулось обратно в Азербайджане или было переведено в Великобританию и Новую Зеландию», - утверждают чешские журналисты.