В саммите НАТО в Брюсселе примут участие президент Чехии, премьер-министр и члены правительства

В саммите Североатлантического альянса, который состоится на этой неделе в Брюсселе, с чешской стороны примет участие не только президент Милош Земан, но также премьер-министр Андрей Бабиш, глава МВД Ян Гамачек, также возглавляющий внешнеполитическое ведомство, и министр обороны Любомир Метнар.

Президент Чехии планирует прибыть в Брюссель уже в среду, 11 июля. Члены кабинета примут участие в заседаниях 12 июля. В повестку саммита вошли вопросы безопасности, в том числе отношения с Россией, проблема бюджетных отчислений стран-членов НАТО и создание структур по борьбе с терроризмом. Как сообщает генсек альянса Йенс Столтенберг, на саммите также будет рассматриваться вопрос о начале переговоров по вступлению в НАТО Македонии.

В программе встречи – переговоры с Грузией и Украиной о сотрудничестве в Черноморском регионе. На саммите также планируется подтвердить направление на дальнейшее укрепление сотрудничества между НАТО и Евросоюзом. Саммит откроется парадом воздушной технике, в котором примут участие чешские вертолеты.