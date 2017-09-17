В руках зарубежных инвесторов – более 40% чешских облигаций

Доля зарубежных инвесторов, владеющих чешскими государственными облигациями, по окончании валютных интервенций Чешского национального банка в апреле текущего года, по-прежнему составляет более 40%. По последней информации Министерства финансов, концу июля иностранные инвесторы владели облигациями на сумму 701,5 миллиарда крон (26,4 млрд. евро). Таким образом, их доля составляла 45,6%.

Интерес к чешским облигациям рос с приближением окончания обязательств по курсу, которые ЧНБ завершил 6 апреля 2017 года. За ростом доли владельцев стояла, прежде всего, ставка инвесторов на рост курса кроны, и государственные облигации были для них одной из немногих возможностей инвестиций.