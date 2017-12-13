В результате обыска адвокатских контор с русскоязычными клиентами предъявлено обвинение десяти лицам

В результате полицейского рейда, проведенного во вторник в двух адвокатских канторах на Вацлавской площади, а также в некоторых госучреждениях ЧР, были предъявлены обвинения десяти лицам, как чешской национальности, так и иностранцам.

Среди обвиняемых в неуплате налогов, подделке документов и злоупотреблении служебными полномочиями – трое полицейских, один бывший полицейский и один адвокат, пишет сайт iDnes.

По данным Чешского телевидения, обе адвокатские конторы обслуживали, в основном, русскоязычных клиентов.