В результате обыска адвокатских контор с русскоязычными клиентами предъявлено обвинение десяти лицам

Эва Туречкова
13-12-2017
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В результате полицейского рейда, проведенного во вторник в двух адвокатских канторах на Вацлавской площади, а также в некоторых госучреждениях ЧР, были предъявлены обвинения десяти лицам, как чешской национальности, так и иностранцам.

Среди обвиняемых в неуплате налогов, подделке документов и злоупотреблении служебными полномочиями – трое полицейских, один бывший полицейский и один адвокат, пишет сайт iDnes.

По данным Чешского телевидения, обе адвокатские конторы обслуживали, в основном, русскоязычных клиентов.

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