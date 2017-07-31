Чешская Республика в прошлом году улучшила свои позиции в глобальном рейтинге стран (The Global Cybersecurity Index) с точки зрения их готовности отражать киберугрозы. По сравнению с 2015 годом, Чехия продвинулась на шесть строчек вверх и заняла в списке 35-е место. Данные опубликовала в своем блоге oрганизация CZ.NIC. Лидируют в рейтинге Сингапур, США, Малайзия, Оман и Эстония. Всего в списке 195 стран. В Европе, согласно Глобальному индексу кибербезопасности, лидируют Эстония, Франция и Норвегия.