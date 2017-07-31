В рейтинге кибербезопасности Чехия заняла 35–е место

Лорета Вашкова
31-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская Республика в прошлом году улучшила свои позиции в глобальном рейтинге стран (The Global Cybersecurity Index) с точки зрения их готовности отражать киберугрозы. По сравнению с 2015 годом, Чехия продвинулась на шесть строчек вверх и заняла в списке 35-е место. Данные опубликовала в своем блоге oрганизация CZ.NIC. Лидируют в рейтинге Сингапур, США, Малайзия, Оман и Эстония. Всего в списке 195 стран. В Европе, согласно Глобальному индексу кибербезопасности, лидируют Эстония, Франция и Норвегия.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 