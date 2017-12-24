В раздаче рождественского супа на Староместской площади, помимо мэра Праги, участвовал премьер

Катерина Айзпурвит
24-12-2017
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К раздаче рождественского рыбного супа на Староместской площади, который по традиции утром Сочельника разливает мэр Праги, присоединился в этот раз и премьер-министр страны. Таким образом, желающие могли получить это традиционное блюдо из рук не только мэра Адрианы Крначовой и сотрудников мэрии, но и председателя нового правительства Андрея Бабиша.

В длинные очереди за рождественским супом выстроились и обычные жители города, и туристы, и бездомные. Традиционное для Сочельника мероприятие прошло также на Вацлавской площади и перед торговым центром Eden, в районе Прага-10.

Для приготовления 3000 порций супа повара, помимо мяса и внутренностей карпа, использовали 100 кг моркови, сельдерея и петрушки, 30 кг лука, 70 кг муки, 50 кг сливочного масла и 45 л сливок. По традиции в рождественский суп также добавили 3 л коньяка, карамель и сухари.

 
 
 
 
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