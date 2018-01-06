В районе г. Трутнов проходят дополнительные выборы в Сенат ЧР

5 и 6 января в районе г. Трутнов проходят дополнительные выборы в Сенат, в которых участвует 9 кандидатов.

Голосование назначено в связи с тем, что Владелец текстильной фабрики Иржи Главаты был избран в Нижнюю палату парламента, потеряв тем самым сенаторское кресло. Главаты, однако, заявил, что будет бороться за сенаторское кресло вновь и отказался от депутатского мандата.

Проходящие второй день выборы сопровождаются низкой явкой из 110000 проживающих в районе граждан с правом голоса. В случае, если ни один из кандидатов не наберет достаточного числа голосов, двое лидеров перейдут во второй тур голосования.