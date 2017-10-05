В президентских выборах примет участие Павел Фишер

Тимур Кашапов
05-10-2017
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Бывший посол Чешской Республики во Франции Павел Фишер примет участие в выборах президента страны, которые состоятся в январе 2018 года. Информагентству ČTK это подтвердили в предвыборном штабе политика. Кандидатуру Фишера поддержали десять сенаторов из различных политических партий и движений, в то время, как для участия в голосовании достаточно заручиться поддержкой 10 членов верхней палаты Парламента ЧР.

Павел Фишер в настоящее время возглавляет агентство STEM. В качестве возможного кандидата на пост главы государства его имя назвала в прошлом году инициатива "Кромержижский призыв" (Kroměřížská výzva).

 
 
 
 
 
 
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