В президентских выборах примет участие Павел Фишер

Бывший посол Чешской Республики во Франции Павел Фишер примет участие в выборах президента страны, которые состоятся в январе 2018 года. Информагентству ČTK это подтвердили в предвыборном штабе политика. Кандидатуру Фишера поддержали десять сенаторов из различных политических партий и движений, в то время, как для участия в голосовании достаточно заручиться поддержкой 10 членов верхней палаты Парламента ЧР.

Павел Фишер в настоящее время возглавляет агентство STEM. В качестве возможного кандидата на пост главы государства его имя назвала в прошлом году инициатива "Кромержижский призыв" (Kroměřížská výzva).