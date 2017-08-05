В пражском соборе св. Вита прошла месса в память о кардинале Томашеке

Катерина Айзпурвит
05-08-2017
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Вечером 4 августа в соборе св. Вита в чешской столице прошло богослужение, посвященное памяти кардинала Франтишека Томашека (1899–1992) в связи с 25-летием его кончины. Мессу в память о священнике, ставшем символом борьбы за свободу вероисповедания в ЧССР, провел кардинал Доменик Дука. В 1965 г. Папа Павел VI назначил Томашека администратором архиепархии Праги, и в 1974–1987 гг. Томашек оставался единственным официальным епископом католической церкви в Чехии и Моравии. В 1977 г. он был назначен кардиналом.

 
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