В пражском Муниципальном доме пройдет концерт «Русские музыкальные шедевры»

Эва Туречкова
27-12-2017
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В Зале Сметаны в Муниципальном доме пройдет в среду вечером концерт «Русские музыкальные шедевры» в исполнении Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под руководством Владимира Федосеева.

Под куполом зала зазвучат тона легендарного концерта № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, а также фрагменты из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Мероприятие проходит в рамках международного музыкального фестиваля České dotyky, и приурочено также к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Чешской Республикой и Российской Федерацией.

 
 
 
 
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