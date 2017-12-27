В пражском Муниципальном доме пройдет концерт «Русские музыкальные шедевры»

В Зале Сметаны в Муниципальном доме пройдет в среду вечером концерт «Русские музыкальные шедевры» в исполнении Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под руководством Владимира Федосеева.

Под куполом зала зазвучат тона легендарного концерта № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, а также фрагменты из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Мероприятие проходит в рамках международного музыкального фестиваля České dotyky, и приурочено также к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Чешской Республикой и Российской Федерацией.