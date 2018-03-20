В пражском метрополитене пройдут учения «Музей 2018»

Эва Туречкова
20-03-2018
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В пражском метрополитене пройдут учения по обезвреживанию предполагаемого преступника, вооруженного огнестрельным оружием. Тренировка при участии Полиции ЧР запланирована на 20 июня, а состоится она в ночное время на станции линии «С» - «Музей».

Цель мероприятия – проверить степень содействия всех спасательных служб на территории столицы, указывается в документе, обнародованном пражской мэрией.

На 22 сентября текущего года запланирована тренировка на случай наводнения в пражских районах Карлин и Либень.

 
 
 
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