Пассажиры трассы А пражского метрополитена могут в субботу до 15 часов прокатиться на советском историческом составе 81-71, регулярная эксплуатация которого была завершена в 2009 году. Поездки проводятся по случаю 39-летия с момента открытия этой линии пражского метро. Составы типа 81-71 разрабатывались на Мытищинском вагоностроительном заводе с 1976 года. В Праге они заменили составы Ečs с 1978 года. В отличие от старых составов, 81-71 уже имели головной и приставные вагоны. Это помогло увеличить объемы перевозок пассажиров и снизить расход электроэнергии. Транспортное предприятие Праги регулярно каждую третью субботу месяца организует поездки на этом историческом составе, билеты на которые приобретаются отдельно, и, как правило, быстро распродаются.