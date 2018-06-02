В Пражском институте проводят внутриутробные операции еще нерожденным детям

Врачи пражского Института опеки матери и ребенка в Подоли проводят уникальные операции на зародышах детей с отклонениями в состоянии здоровья непосредственно внутри утробы матери. В настоящее время операции прежде всего подвергаются однояйцевые близнецы, проблемы у которых обнаруживаются примерно в 30% случаев беременности. Об этом журналистам сообщили врачи Центра фетальной медицины.

Самым большим преимуществом проводимых таким образом вмешательств, по словам медиков, является то, что ребенка в итоге можно родить традиционным способом и в положенный срок. Ежегодно в подольском институте проводят около 30 внутриутробных операций.