В Пражском институте проводят внутриутробные операции еще нерожденным детям

Лорета Вашкова
02-06-2018
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Врачи пражского Института опеки матери и ребенка в Подоли проводят уникальные операции на зародышах детей с отклонениями в состоянии здоровья непосредственно внутри утробы матери. В настоящее время операции прежде всего подвергаются однояйцевые близнецы, проблемы у которых обнаруживаются примерно в 30% случаев беременности. Об этом журналистам сообщили врачи Центра фетальной медицины.

Самым большим преимуществом проводимых таким образом вмешательств, по словам медиков, является то, что ребенка в итоге можно родить традиционным способом и в положенный срок. Ежегодно в подольском институте проводят около 30 внутриутробных операций.

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